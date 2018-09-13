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Ankara'da kapatılan FETÖ yurdunda yangın

ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan öğrenci yurdunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

13 Eylül 2018 16:51

ANKARA, (DHA) - ANKARA\'nın Pursaklar ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan öğrenci yurdunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Pursaklar Karacaören Mahallesi\'nde meydana geldi. FETÖ\'nün 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişiminin ardından kapatılan 7 katlı öğrenci yurdunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası yurt içerisindeki masa, sandalye, yatak ve kırtasiye malzemeleri alev aldı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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