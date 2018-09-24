Ankara'da 'kampana' üzerinde giden aracı görenler gözlerine inanamadı

ANKARA (DHA) - Ankara\'da sağ arka tekeri olmayan ve kampana üzerinde ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

Keçiören ilçesinde ana caddede, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin sağ arka tekerinin bulunmadığını ve aracın kampana üzerinde ilerlediğini gören bir sürücü durumu kameraya kaydetti.

Görüntülerde arka plakası düşmek üzere olan ve şeritler arasında sinyal vermeksizin geçiş yapan otomobilin, asfalta değen kampanasından da kıvılcımlar çıktığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otomobilden görüntüler

