T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da kahveye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

VALİLİK: OLAYIN NEDENİ UYUŞTURUCU BAĞLANTILI HUSUMET Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde bir kahveye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı

02 Ocak 2018 22:40

VALİLİK: OLAYIN NEDENİ UYUŞTURUCU BAĞLANTILI HUSUMET
Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde bir kahveye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Olayın, uyuşturucu bağlantılı kişisel husumetten kaynaklandığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
\"02.01.2018 günü saat 00.30 sularında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede meydana gelen \'kasten öldürme, yaralama ve mala zarar verme\' olayında Ü.A. isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Olayla ilgili yapılan ilk araştırma ve incelemeler sonucunda, olayın uyuşturucu bağlantılı kişisel husumetten kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Kimliği belirsiz saldırganların Ü.A.\'yı doğrudan hedef alarak ateş ettiği, bu esnada kahvehanede bulunan iki kişi ile kahvehane dışında bulunan bir kişinin yaralandığı anlaşılmıştır. Faillerin kimliklerinin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VALİLİK OLAYIN NEDENİ UYUŞTURUCU BAĞLANTILI HUSUMET Ankara ValiliğiMamakOlayınMamakDemirlibahçe MahallesindeOlaylaKimliğiFaillerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24