T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da kahveye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde, 3 kişinin bir kahveye düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

02 Ocak 2018 13:53

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'nın Mamak ilçesinde, 3 kişinin bir kahveye düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Demirlibahçe Mahallesi Ağaçlı Sokak\'ta meydana geldi. Araçla sokak üzerindeki bir kahvenin önüne gelen 3 kişi, tabancayla ateş açmaya başladı. Bu sırada kahvede bulunan 1 kişi de tabancayla bu kişilere karşılık verdi. Çıkan çatışmada kahvede bulunan Fırat K., Murat K., Ayşe K., Ümit Aygün ile olayın meydana geldiği binada oturan ve çatışma sırasında dışarı çıktığı sırada boynundan yaralanan İshak T., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Ümit Aygün burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda ağır yaralanan İshak T.’nin yoğun bakımda, diğer yaralılar Fırat K., Murat K. ve Ayşe K.’nın ise acil servisteki tedavileri sürüyor. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan CEYLANMuhammet BAYRAMANKARA DHA ANKARA MamakOlayDemirlibahçe Mahallesi Ağaçlı SokakAraçlaBuFıratMuratAygünYaralılardan Ankara EğitimAraştırma HastanesiOlaydaAyşePolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24