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Ankara'da kafeye silahlı saldırı

Saldırganlar bölgeden geldikleri otomobil ile kaçtı

03 Ağustos 2017 04:03

Ankara Çukurambar'da bir nargile salonuna ateş açıldı. Silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Olay, saat 23:00 sıralarında Çankaya'nın Çukurambar Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir kafeye, iki otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonrası bir kişi yaralanırken, kafede oturanlar büyük panik yaşadı. Olay sonrası saldırganlar bölgeden geldikleri otomobil ile kaçtı. Çok sayıda polis olay yerine sevk edildi.

Polis kafenin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek, inceleme yaptı.

Yapılan incelemede cadde üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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