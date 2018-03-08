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Ankara'da Kadınlar Günü coşkuyla kutlandı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kurtuluş Parkı'nda düzenlenen etkinlikte coşkuyla kutlandı

08 Mart 2018 18:54

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kurtuluş Parkı\'nda düzenlenen etkinlikte coşkuyla kutlandı.
Ankara Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kurtuluş Parkı\'nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan yaklaşık 250 kadın, çeşitli sloganlar atarak, şarkılar eşliğinde halay çekip Kadınlar Günü\'nü kutladı. Çoğunlukla mor kıyafetler giyen ve ellerinde taşıdıkları dövizlerle kadına yönelik şiddete dikkat çeken grup adına basın açıklaması yapan Ankara Kadın Platformu Sözcüsü Gülşah Öztürk, kadın cinayetlerinin bir önceki yıla göre artarak 409\'a ulaştığını söyledi. Kadınların büyük bir baskı ile karşı karşıya olduğun ifade eden Öztürk, her türlü baskıya karşı özgürlük ve eşitlik için mücadele edeceklerini ifade etti. Basın açıklamasının ardından yağmur yağışı altında halaylar çeken grup daha sonra dağıldı.

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