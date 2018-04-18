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Ankara'da kaçak sigara çetesine operasyon: 7 gözaltı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis ekiplerinin kaçak sigara çetesine yaptığı operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı, 51 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi

18 Nisan 2018 18:21

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da polis ekiplerinin kaçak sigara çetesine yaptığı operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı, 51 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, başkent sokaklarında kaçak sigara satışı yapan 11 kişilik çete tespit edildi. Polis ekipleri çeteyi teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan takip sonucu bu sabah Ankara\'da 8, Batman\'da 1 olmak üzere 9 adrese eş zamanlı operasyonda düzenlendi. Operasyonda çete lideri C.C. ile birlikte, B.B., M.U., İ.Y., M.S., V.Y. ve İ.C. isimli toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 2 kişinin cezaevinde bulunduğu, firari 2 kişinin yakalanması içinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Operasyonda toplam 51 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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