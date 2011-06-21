T24 LogoT24 Logo
Gündem

ANKARA'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU ANKARA (A.A)

21 Haziran 2011 21:19

-ANKARA'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Ankara'da 43 bin 770 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmalarının ardından, Yenimahalle ve Mamak'ta kaçak akaryakıt sattığı tespit edilen 2 akaryakıt istasyonuna, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) denetçilerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda Yenimahalle'de Ankara–Eskişehir karayolunda faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda, yer altı tankında 22 bin 270 litre geçersiz marker sonuç alınan ''kaçak akaryakıt'' ele geçirildi. Jandarma ekipleri, Mamak'ta Ankara–Samsun karayolundaki bir akaryakıt istasyonuna da tankerden istasyondaki yer altı tankının gizli bölmelerine kaçak akaryakıt boşaltılırken baskın düzenledi. Güvenlik güçleri tankerdeki 15 bin litre ve yer altı tankındaki 6 bin 500 litre kaçak akaryakıta el koydu. Yenimahalle'deki akaryakıt istasyonun sahibi O.A. ile Mamak'taki akaryakıt istasyonun sorumlusu Y.A. ''Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet'' suçundan gözaltına alındı. Her iki istasyonda ele geçirilen toplam 43 bin 770 litre akaryakıt, İl Özel İdare Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Kaçak akaryakıt bulunan yer altı tankları mühürlenirken vergi denetçileri de istasyonların sorumluları hakkında idari işlem başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24