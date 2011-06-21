-ANKARA'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Ankara'da 43 bin 770 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmalarının ardından, Yenimahalle ve Mamak'ta kaçak akaryakıt sattığı tespit edilen 2 akaryakıt istasyonuna, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) denetçilerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda Yenimahalle'de Ankara–Eskişehir karayolunda faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda, yer altı tankında 22 bin 270 litre geçersiz marker sonuç alınan ''kaçak akaryakıt'' ele geçirildi. Jandarma ekipleri, Mamak'ta Ankara–Samsun karayolundaki bir akaryakıt istasyonuna da tankerden istasyondaki yer altı tankının gizli bölmelerine kaçak akaryakıt boşaltılırken baskın düzenledi. Güvenlik güçleri tankerdeki 15 bin litre ve yer altı tankındaki 6 bin 500 litre kaçak akaryakıta el koydu. Yenimahalle'deki akaryakıt istasyonun sahibi O.A. ile Mamak'taki akaryakıt istasyonun sorumlusu Y.A. ''Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet'' suçundan gözaltına alındı. Her iki istasyonda ele geçirilen toplam 43 bin 770 litre akaryakıt, İl Özel İdare Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Kaçak akaryakıt bulunan yer altı tankları mühürlenirken vergi denetçileri de istasyonların sorumluları hakkında idari işlem başlattı.