Ankara'da IŞİD operasyonu; 23 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik başlatılan operasyon çerçevesinde 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişilerden 16'sının gözaltına alındığı belirtildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre operasyona ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirme şöyle :

"Başsavcılığımızca terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan operasyon kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şu an itibariyle Ankara Emniyet Md. Terörle Mücadele Şubesince 16 şüpheli gözaltına alınmıştır."