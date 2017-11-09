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Ankara'da IŞİD operasyonu; 101 kişi gözaltına alındı

Operasyona 1500 polis katıldı

09 Kasım 2017 13:01

Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, bin 500 polisin katılımıyla terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.

Merkez ilçeler ile Sincan, Etimesgut ve Çubuk'ta 250 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı. 

Hürriyet'in haberine göre, aralarında IŞİD'e müzahir "Tatlıbal grubu" üyelerinin de bulunduğu zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

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