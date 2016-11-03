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Ankara’da işçi servisi devrildi; 16 yaralı!

İşçiler çeşitli hastanelere sevk edildi

03 Kasım 2016 01:04

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Battal Söylemez yönetimindeki 06 BGN 25 plakalı servis otobüsü, Beypazarı-Mihalıççık karayolunun 25. kilometresinde devrildi. 

Kazada, yaralanan sürücü Söylemez ile işçiler Fedai Sevingül, Mevlüt Göksu, Aykut Ünsal, Seher Güzey, Nurşen Kızmaz, Selçuk Bircan, Erol Özdem, Bünyamin Saraç, Musa Akça, Abdurrahman Demir, Murat Demir, Ali Bahadır, Resul Başaran, İsmail Aydoğmuş ve Mehmet Cem Cansoy, 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Durumu ağır Fedai Sevingül, Mevlüt Göksu ve Aykut Ünsal, buradaki ilk müdahalenin ardından başkentte çeşitli hastanelere sevk edildi. 

İşçilerin, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Koyunağılı köyü yakınlarında faaliyet gösteren özel sektöre ait bir krom madeninde çalıştıkları bildirildi. 

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