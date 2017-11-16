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Ankara'da iş makinesi alev alev yandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören İlçesinde inşaat kazısı yaparken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi

16 Kasım 2017 18:42

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'nın Keçiören İlçesinde inşaat kazısı yaparken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi\'nde meydana geldi. 410\'uncu Sokak üzerinde inşaat kazısı yapan bir iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Alevlerin lastiklere sıçraması nedeniyle kısa sürede gökyüzüne yükselen alevler, çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan iş makinesini söndürdü. Alev topuna dönen iş makinesi yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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