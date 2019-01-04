Ankara'da intihar girişimine müdahale esnasında patlama oldu; 2'si polis 7 yaralı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde itihar girişimine müdahale esnasında doğalgaz patlaması yaşandı. Patlamada, 2'si polis 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.35 sıralarında Pursaklar ilçesi Turgut Reis Caddesi'nde meydana geldi.

Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, 1'inci kattaki evinde doğalgazı açarak yaşamına son vermek istedi.

Bina sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Polisler, intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştığı sırada patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiyenin merdivenli aracıyla evden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

Valilikten açıklama

Olayla ilgili Ankara Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada "Kimliği henüz tespit edilemeyen ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahsın, ikna edilmeye çalışıldığı esnada doğalgazı açarak intihara teşebbüs etmesi neticesi patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre; olay yerine ihbar üzerine geçen ekipte görevli 2 polis memuru ile aynı binada ikamet eden 3 vatandaşımız patlamadan dolayı yaralandı" denildi.