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Ankara'da intihar bombası alarmı

Ankara'da 3 kişinin ölümüne neden olan patlamayı gerçekleştiren saldırganın intihar eylemi...

27 Eylül 2011 03:00

T24 - Ankara'da 3 kişinin ölümüne neden olan patlamayı gerçekleştiren saldırganın intihar eylemi yapma ihtimali üzerine polis alarma geçti.



Kumrular Caddesi’nde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı saldırının ardından eşkali belli olan saldırgan halen aranıyor.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre; Ankara Emniyeti saldırganın bir intihar saldırısı yapma olasılığına karşı tüm birimleri uyardı.

Üç ayda iki bombalama eylemi gerçekleştiren saldırganın teknik takipte iki ayrı sürücü belgesi ve 4 kimlik belgesi kullandığı belirlendi. Profesyonel eğitim aldığı belirlenen zanlının, kendisine yardım edenler nedeniyle saldırının ardından gizlenmeyi başardığı tahmin ediliyor.

Bölgedeki kameralarda görüntülenmesine rağmen zanlının kimliğinin tespit edilemediği öğrenildi. Saldırganın Kandil’de eğitim aldığı yönündeki bulgula da ağırlık kazandı. Polis, saldırgana ulaşmak için saldırı öncesi ve sonrasında temas kurduğu şahısların tamamının ifadesine başvurdu.

Olayın ardından yapılan araştırmalarda saldırganın temas kurduğu kişilerin tamamına kendisini “devlet memuru” ya da “asker” olarak tanıttığı da tespit edildi.

Öte yandan, saldırıda kullanılan 06 BS 099 plakalı aracın sahibi emekli bir komiser çıktı.


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