-ANKARA'DA İLK YARIDA GOL YOK ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, Gençlerbirliği ile Eskişehirspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. 8. dakikada Tello'dan aldığı pasla ceza alanına giren Erkan'ın sert şutunda top kaleci Serdar'ın ellerinde kaldı. 14. dakikada Tello'nun ceza alanı içinde penaltı noktasına çıkardığı topa Batuhan vurdu, ancak altıpas içinde Murat meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 19. dakikada Mununga'nın pasıyla defansın arkasında sağ çaprazda topla buluşan Zec'in yerden attığı sert şutta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 29. dakikada kaleci Serdar'ın degajıyla Eskişehirspor defansının arkasında topla buluşan Zec, meşin yuvarlağı kontrol edemeyince, defans elemanları topu kornere attı. 36. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Burhan'ın altıpas içine ortaladığı topa Batuhan dokunamadı. Ceza alanı içinde arka direkte topla buluşan Erkan'ın yerden attığı plase vuruşta top yandan auta çıktı. 38. dakikada Azofeifa'nın sağ taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada ön direkte topa dokunan Aykut'un vuruşunda kaleci Ivesa son anda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Barış Şimşek, İsmail Köse, Serdar Diyadin Gençlerbirliği: Serdar, Aykut, Burak, Kulusic, Murat, Hurşut, Cem Can, Azofeifa, Yasin, Mununga, Zec Eskişehirspor: Ivesa, Sezgin, Sadigov, Olivera, Volkan, Gomes, Burhan, Tello, Sezer, Erkan, Batuhan