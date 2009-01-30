T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara’da iki el bombası, 700 mermi bulundu

Ankara Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonlarda üzerlerinde el bombası bulunan iki kişi gözaltına alındı.

30 Ocak 2009 02:00

Ankara Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonlarda üzerlerinde birer adet el bombası bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren ekipler, Yenimahalle'de bir kişiyi evinden çıkarken gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan bu kişinin üzerinde yapılan aramada bir el bombası bulundu.

Dün gece geç saatlerde bir başka ihbarı değerlendiren polis, Keçiören'de yine ismi açıklanmayan bir başka kişiyi daha gözaltına alındı. Bu kişinin üzerinde de el bombası bulunduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bombalarla ilgili kriminal inceleme devam ederken gözaltına alınanların sorgulamalarının sürdüğü bildirildi. 

700 mermi bulundu

Bu arada, Keçiören Şenyuva TOKİ konutları yakınında bir dere yatağında poşet içerisinde yaklaşık 700 adet tüfek mermisi bulan bir vatandaş, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini sağladıktan sonra mermileri incelenmek üzere polis kriminal laboratuvarına gönderdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24