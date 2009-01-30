Ankara’da iki el bombası, 700 mermi bulundu

Ankara Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonlarda üzerlerinde birer adet el bombası bulunan iki kişi gözaltına alındı.



Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren ekipler, Yenimahalle'de bir kişiyi evinden çıkarken gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan bu kişinin üzerinde yapılan aramada bir el bombası bulundu.



Dün gece geç saatlerde bir başka ihbarı değerlendiren polis, Keçiören'de yine ismi açıklanmayan bir başka kişiyi daha gözaltına alındı. Bu kişinin üzerinde de el bombası bulunduğu kaydedildi.



Gözaltına alınan şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Bombalarla ilgili kriminal inceleme devam ederken gözaltına alınanların sorgulamalarının sürdüğü bildirildi.



700 mermi bulundu



Bu arada, Keçiören Şenyuva TOKİ konutları yakınında bir dere yatağında poşet içerisinde yaklaşık 700 adet tüfek mermisi bulan bir vatandaş, durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini sağladıktan sonra mermileri incelenmek üzere polis kriminal laboratuvarına gönderdi.

