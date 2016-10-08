Ankara'da iki 'canlı bomba' kendini havaya uçurdu

Ankara'da, Haymana yolu civarında bombalı araçla eylem hazırlığında olduğu belirtilen iki kişi polisin 'teslim ol' çağrısından sonra kendini havaya uçurdu.

Ankara Valisi Ercan Topaca, Diyarbakır'dan gelen ihbar üzerine canlı bombaların takibe alındığını, üçüncü kişinin de arandığını söyledi.

Vali Topaca, "Canlı bombaların PKK bağlantısı olduğu değerlendiriliyor. Şüphe çekmemek için bombalı araca Türk bayrağı asmışlar" dedi.

Topaca eylemcilerden birinin kimliğini belirlediğini belirterek "Elimizde Bingöl doğumlu Harun Arslan'ın kimliği var. Diğer saldırganın da bir kadın olduğunu düşünüyoruz, ancak onun kimliği henüz tespit edilebilmiş değil" diye konuştu.