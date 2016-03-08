Ankara'da Hizb-ut Tahrir konferansında toplanan 5 bin kişi hilafet istedi

Yargıtay’ın “terör örgütü” olarak kabul ettiği Hizb-ut Tahrir, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Atatürk Spor Salonu’nda hilafet toplantısı yapıp “Şeriat’’ istedi. Sözcü'de yer alan habere göre, hilafeti kaldıran Atatürk ve Cumhuriyet kadroları “kafirler” diye nitelendi. Ankara için "Cumhuriyet kenti değildir” denen konferansta, demokrasi ve laikliğin yıkılacağı anons edildi.

Salonu dolduran kalabalık, ellerinde Hizb-ut Tahrir bayrakları ile "Şeriat" sloganları attı. Mulay Jaw, Osman Bahhaş, İsmail Yusanto, İsmail Wahwah, İsam Amira, Fazıl Hamzayev gibi isimlerin katıldığı toplantının açış konuşmasını yapan Hizb-ut Tahrir’in sözde “Türkiye Vilayeti Medya Ofisi Başkanı” Mahmut Kar, Cumhuriyet, laiklik ve demokrasiye meydan okudu.

Mahmut Kar’ın sözlerinden dikkat çeken bazı bölümler şöyle:

HİLAFET İLAN EDİYORUZ: Bundan tam 92 yıl önce hayati ve tarihi değerimiz olan hilafetin kaldırıldığı bu şehirde yeniden hilafetin sesini yükseltiyoruz. Ankara’nın bir cumhuriyet şehri olmadığını aksine İslamla yoğrulmuş öz be öz bir Anadolu şehri olduğunu, cümle aleme gösteriyoruz. Bizler, burada dimdik ayaktayız. İslam’ın sancağını yeniden kaldırıyoruz, adım adım hilafete doğru yürüyoruz.

HİLAFETİ KALDIRAN KAFİRLER: İslam düşmanı kafirler 3 Mart 1924’te hilafeti kaldırmakla İslam’ı ilelebet tarihe gömdüklerini zannettiler. Bugün burada, bu konferansta yere düşen sancağı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Ankara’da ayağa kaldırıyoruz. Allah’ın yardımı ve kudretiyle sizlere Anadolu topraklarından hilafetin ayak seslerini haber veriyoruz.

MECLİS’İN YANIBAŞINDAYIZ: Hilafetin kaldırılmasından tam 92 yıl sonra, hilafetin kaldırıldığı Meclis’in hemen yanı başında, burada, hilafeti yeniden ihya edeceğimizi tüm dünyaya ilan ediyoruz. Hilafet, egemenliği kayıtsız ve şartsız şeriata veren, otoriteyi ümmetten alan İslam’ın yönetim sistemidir.

DEMOKRASİ VE LAİKLİK YIKILACAK: Hilafet, Müslümanları Batılı devletlerin hegemonyasından, sömürgeci sermayedarların tuzaklarından, demokrasi ve laiklik belasından kurtaracak tek çaredir. Buradan tüm Müslümanlara sesleniyorum hadi kalkın ve hilafet davasına sahip çıkın. Üzerine İslam elbisesi giydirilmiş demokrasiye bu topraklarda yer yok.