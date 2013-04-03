Ankara'da 'hırsızlık' operasyonu: 12 gözaltı

Ankara'da sabah erken saatlerde düzenlenen hırsızlık zanlılarına yönelik suç örgütü operasyonunda 2'si kadın 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği koordinesinde Özel Harekat ve Yunus ekiplerinden oluşan yaklaşık 150 polis, teknik ve fiziki takip sonucunda bir süredir hırsızlık yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik, Çankaya, Keçiören, Batıkent, Altındağ, Mamak ve Pursaklar'da 20 ayrı adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin operasyon adresinin çevresinde zırhlı araçlarla koruma aldığı, keskin nişancıların yerleştirildiği gözlendi.

Mamak Şirintepe Mahallesi 1011. Sokakta kiracı olarak oturan söz konusu suç örgütünün elebaşılarından şüpheli Volkan A. (34) ve eşi Duygu A. (26), düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheli Volkan A. ve Duygu A. çiftinin 9 yaşındaki erkek çocuklarının da bu sırada evde bulunması dikkat çekerken, mağdur çocuk anneannesine teslim edildi.

Suç örgütünün diğer elebaşısı Muharrem A'nın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli de diğer adreslerde yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda hırsızlıktan elde edildiği sanılan yüklü miktarda ziynet eşyası, bilezikler ve altınların ele geçirildiği bildirildi.

Şüphelilerin, Ankara'da kilidi patlatarak, camdan ve balkondan girdikleri evlerde silah tehdidiyle hırsızlık yaptıkları belirtildi.