Ankara'da HDP'lilere saldırı iddiası

Ankara Batıkent’te HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, milletvekili adayı aktivist Veli Saçılık ile birlikte halk buluşması gerçekleştirdi. Temelli’nin Batıkent’ten ayrılmasının ardından HDP’lilerin yaklaşık 6 kişinin saldırısına uğradığı ileri sürüldü. Hafif yaralanmaların yaşandığı belirtilen olayda, saldırgan tarafın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırıya uğrayan HDP’lilerin şikâyetçi olmak üzere karakola gittiği ifade edildi.

Olay öncesi yaklaşık 3 dakika süren bir konuşma yapan Temelli ise halk buluşmasında, HDP’nin, hakikatin sesinin her yerde yükseltmeye devam ettiğini belirterek şu ifadeyi kulllandı: ,

“Cumhurbaşkanı adayımız sevgili Demirtaş hâlâ tutsak. Bugün AYM’ye başvurduk, buradan bir kez daha AYM’ye sesleniyorum, kendi içtihadınıza uyun, kuruluş yasanıza uyun ve Demirtaş’ı bir an önce serbest bırakın. Demirtaş, Türkiye’nin adayıdır. HDP’nin milletvekili adayları da Türkiye’nin adayıdır. HDP, Türkiye’nin partisidir."