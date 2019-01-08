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Ankara'da HDP yöneticileri ve sendikacılar gözaltına alındı

Ankara'da, 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

08 Ocak 2019 14:54

Ankara'da bu sabah düzenlenen ev baskınlarında HDP Parti Meclisi (PM) üyesi Ali Özkan da aralarında bulunduğu çok sayıda HDP'li siyasetçi ve sendikacı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evlere baskın düzenleyerek çok sayıda HDP yöneticisi ve sendika yönetcisini gözaltına aldı.

Resmi açıklamada, söz konusu kişilerin PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındığı duyuruldu.

HDP Ankara’nın Twitter hesabından gözaltına alınanların HDP yöneticileriyle sendikacılar olduğu bilgisi paylaşıldı. 

Açıklamaya göre gözaltına alınanlardan ismi öğrenilebilenler şunlar:

Ali Özkan / PM üyesi

Dilbaz Temel / Ankara İl Yöneticisi

Nurettin Kemertaş / Yenimahalle İlçe Eş Başkanı

Sihan Kaya /Eski HDP İl Yöneticisi-

Harun Çakmak / Eski HDP İl Yöneticisi

Feride Yardımcı / Yenimahalle Eski İlçe Eş Başkanı

Eyüp Emektar / HDP üyesi

Banu Erdoğan / Rojava Derneği Eş Başkanı

Devrim Kahraman / Tüm-Bel-Sen 2 Nolu Şube Başkanı

Güler Elveren / Eski Tüm-Bel-Sen Kadın Sekreteri

İlhan Karaman / HDP Üyesi

Hatice Beydilli / Eğitim Sen Üyesi

Erkan Polat

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