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Ankara'da HDP yöneticileri ve gazetecilere operasyon

8 HDP'li ve gazeteciye operasyon düzenlendi

23 Ocak 2018 02:29

Ankara’da aralarında gazeteciler Hayri Demir ile Sibel Hürtaş’ın da olduğu çok sayıda gazeteci ve HDP’li yönetici gözaltına alındı.

Ankara'da operasyon düzenlenen isimlerin listesi şöyle:

Osman Konukçu
Hayri Demir (Gazeteci)
Zeyno Bayramoğlu (Evi arandı)
Aslı Bayramoğlu
Nuray Çevirmen (Evi arandı)
Fatin Kanat 
Kemal Bülbül
Sibel Hürtaş (Artı Gerçek Ankara Temsilcisi)

Sibel Hürtaş'ın kocası, avukat Orhan Kemal Cengiz Twitter'dan yapılan operasyona ilişkin olarak şu tweet'leri attı:

 

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