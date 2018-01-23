Ankara'da HDP yöneticileri ve gazetecilere operasyon

Ankara’da aralarında gazeteciler Hayri Demir ile Sibel Hürtaş’ın da olduğu çok sayıda gazeteci ve HDP’li yönetici gözaltına alındı.

Ankara'da operasyon düzenlenen isimlerin listesi şöyle:



Osman Konukçu

Hayri Demir (Gazeteci)

Zeyno Bayramoğlu (Evi arandı)

Aslı Bayramoğlu

Nuray Çevirmen (Evi arandı)

Fatin Kanat

Kemal Bülbül

Sibel Hürtaş (Artı Gerçek Ankara Temsilcisi)

Sibel Hürtaş'ın kocası, avukat Orhan Kemal Cengiz Twitter'dan yapılan operasyona ilişkin olarak şu tweet'leri attı: