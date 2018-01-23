Gündem
Ankara'da HDP yöneticileri ve gazetecilere operasyon
8 HDP'li ve gazeteciye operasyon düzenlendi
Ankara’da aralarında gazeteciler Hayri Demir ile Sibel Hürtaş’ın da olduğu çok sayıda gazeteci ve HDP’li yönetici gözaltına alındı.
Ankara'da operasyon düzenlenen isimlerin listesi şöyle:
Osman Konukçu
Hayri Demir (Gazeteci)
Zeyno Bayramoğlu (Evi arandı)
Aslı Bayramoğlu
Nuray Çevirmen (Evi arandı)
Fatin Kanat
Kemal Bülbül
Sibel Hürtaş (Artı Gerçek Ankara Temsilcisi)
Sibel Hürtaş'ın kocası, avukat Orhan Kemal Cengiz Twitter'dan yapılan operasyona ilişkin olarak şu tweet'leri attı:
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