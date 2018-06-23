Ankara'da HDP ve HDK yöneticilerine gözaltı

Ankara’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yöneticileri ile partili sandık görevlilerinin de olduğu kişilerin evlerine bu sabah polis baskını düzenlendi.

Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) operasyonun “Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde provokatif eylem yapılacağı” iddiasıyla gerçekleştiğini duyurdu.

Operasyonda kapsamında 25 kişi hakkında yakalama kararı verildiği, yedi kişinin ise gözaltına alındığı açıklandı.

Mezopotamya Ajansı’na göre gözaltına alınanlar arasında HDK Ankara İl Eş Sözcüleri Fatma Kılıçarslan ile Fatih Kılıç, Dinçer Dağ, Mehmet Baytekin, Sidar Göksu, Barış Deli ve Celal Demir yer alıyor.