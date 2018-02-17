Ankara'da HDP operasyonu

HDP’ye yönelik gözaltı operasyonlarına bu sabah bir yenisi eklendi. Polis, sabahın erken saatlerinde çok sayıda evde arama yaptı. Aramaların ardından gözaltı işlemleri başlatıldı.

Ankara'da HDP'lilere yönelik sabah saatlerinde TEM polisleri tarafından operasyon yapıldı. Evlerine baskın yapılan HDP'liler gözaltına alındı.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre gözaltına alınanların isimleri şöyle: PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine 1999’da Türkiye’ye gelen Birinci Barış Grubu Üyesi ve HDP Uzlaşma Kurulu Üyesi Seydi Fırat, HDP MYK Üyesi Atiye Eren, HDP PM Üyesi Dilan Çetin ile Yağmur Yurtsever, HDP Ankara İl Eşbaşkanı Nur Aytemur, HDP Etimesgut İlçe Eşbaşkanı Hatice Kayaturan Markoç, Yasemin İldan, Barış Özdemir, Murat Bahadır.



HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kurtulan'ın hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.



HDP’lilerin evlerine baskın yapan polislerin, "FETÖ/PDY ile PKK arasındaki ilişki ortaya çıktı, buna ilişkin hakkınızda yakalama kararı var" dediği öğrenildi.

