T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da HDP operasyonu

Polis, sabahın erken saatlerinde çok sayıda evde arama yaptı

17 Şubat 2018 14:34

HDP’ye yönelik gözaltı operasyonlarına bu sabah bir yenisi eklendi. Polis, sabahın erken saatlerinde çok sayıda evde arama yaptı. Aramaların ardından gözaltı işlemleri başlatıldı.

Ankara'da HDP'lilere yönelik sabah saatlerinde TEM polisleri tarafından operasyon yapıldı. Evlerine baskın yapılan HDP'liler gözaltına alındı. 

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre gözaltına alınanların isimleri şöyle: PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine 1999’da Türkiye’ye gelen Birinci Barış Grubu Üyesi ve HDP Uzlaşma Kurulu Üyesi Seydi Fırat, HDP MYK Üyesi Atiye Eren, HDP PM Üyesi Dilan Çetin ile Yağmur Yurtsever, HDP Ankara İl Eşbaşkanı Nur Aytemur, HDP Etimesgut İlçe Eşbaşkanı Hatice Kayaturan Markoç, Yasemin İldan, Barış Özdemir, Murat Bahadır.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kurtulan'ın hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

HDP’lilerin evlerine baskın yapan polislerin, "FETÖ/PDY ile PKK arasındaki ilişki ortaya çıktı, buna ilişkin hakkınızda yakalama kararı var" dediği öğrenildi.
 

ETİKETLER

HDPankaraoperasyonseydi fırat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24