-ANKARA'DA ''HAYIR'' MİTİNGİ ANKARA (A.A) - 04.09.2010 - Çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarınca, Abdi İpekçi Parkı'nda ''Darbelere Karşı Demokrasi'' mitingi düzenlendi. Toros Sokak'ta toplanan ve aralarında çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin yer aldığı gruptakiler, Abdi İpekçi Parkı'na yürüdü. Mitinge katılmak isteyenler, burada oluşturulan polis noktalarında üstleri aranarak miting alanına alındı. Mitingde konuşan, Ankara 78'liler Derneği Başkanı Hüseyin Esentürk, ''darbeciler, darbe rejiminin siyaseti, hukuk kültürü, ideolojisi ve egemen tekçi zihniyete karşı her düzeyde hesaplaşmayı amaçladıklarını'' belirterek, 1982 Anayasası'nın tarihin çöp sepetine atılmasını istediklerini söyledi. Darbeciler yargılanana, 12 Eylül Anayasası kaldırılana, YÖK ve MGK gibi kurum ve kuruluşlar lav edilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Esentürk, şöyle konuştu: ''Referandum tartışmaları göstermiştir ki, mevcut iktidar ve statükocu muhalefet partileri, darbelere, darbecilerce oluşturulan siyasal sisteme karşı gizlenemez bir yakınlık içerisindeler. Bizlerin emekten, yani demokrasiden, sosyalizmden, eşitlik özgürlük ve halkların kardeşliğinden yana olanların ortak bir mücadele hattında buluşmasını sağlamak en önemli görevimiz olmalıdır. Bu çaba devrimci mücadelenin ateşini meydanlara düşürmeye çağrıdır.'' Öte yandan, Yüksel Caddesi'nde toplanan bir grup, Bursa'da düzenlenen mitingde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'a yapılan saldırıyı kınadı.