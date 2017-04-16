Ankara'da 'hayır' sürprizi

4 milyon civarı seçmenin yer aldığı Ankara'da sandıkların tamamı açıldı. Ankara'da 'Evet' oyu verenlerin oranı yüzde 48.88'de kalırken sandıklardan yüzde 50,56 oranında 'Hayır' oyu çıktı. 1 Kasım seçimlerinde anayasa değişikliği teklifine 'evet' oyu vereceğini açıklayan AKP ve MHP'nin oy oranlarının toplamı yüzde 63 iken 16 Nisan referandumunda 'Evet' oyu verenler yüzde 50'nin altında kaldı.

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İşte Ankara'daki 2010 referandumu ile 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerindeki oy oranları

Anayasa için sandığa giden 3 milyon 583 bin 894 seçmenin tercihi belli oldu. 10 bin 306 sandıkta oy kullanan Ankara'da Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Güdül, Beypazarı, Ayaş, Nallıhan, Kazan, Kalecik, Akyurt, Pursaklar, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Yenimahalle, Altındağ, Elmadağ, Mamak, Çankaya, Polatlı, Haymana, Gölbaşı, Bala, Şereflikoçhisar ve Evren ilçeleri olmak üzere 25 ilçenin tamamında 2017 referandum sonuçları belli oldu. Ankara açılan sandık oranı: Yüzde 99.81. Evet oyları 48,97'de kalırken hayır oyları 51,03'te

Anayasa referandumunda 2007'de Ankara "Evet" dedi

2007 Referandum sonuçlarına göre 2 milyon 928 bin 823 seçmenin bulunduğu Ankara'da yüzde 60.2'lik katılım gerçekleşmiş ve 1 milyon 830 bin 994'ünün oyu geçerli sayılmış, Anayasa referandumuna Ankara'nın yüzde 65.6'sı Evet, yüzde 34.4'ü ise Hayır demişti.

Ankara'da 24 ilçede 2007 Anayasa Referandumu için Evet oyu çıkarken sadece Çankaya ilçesinde yüzde 58.8 ile Hayır çıkmıştı. En yüksek Evet veren Ankara ilçesi ise yüzde 88.9 ile Haymana ilçesi olmuştu.

2010 anayasa referandumunda da evet çıktı

2010 yılında Ankara Referandum sonuçlarına göre ise 3 milyon 388 bin 298 Ankaralı seçmen vardı. Bir önceki çok düşük kalan katılım oranı 2010 seçimlerinde yüzde 80'e yükseldi. Anayasa referandumunda Ankara'da toplam 2 milyon 709 bin 916 seçmen oy kullandı. Bu oyların 2 milyon 672 bin 732'si geçerli sayıldı. 9 bin 178 sandıktan çıkan Ankara Referandum sonuçları ise yine Evet oldu. Yüzde 54.2 Evet, yüzde 45.8 Hayır oyunun çıktığı Ankara referandum sonuçlarına göre Ankara'nın 25 ilçesinde sadece bu defa 2 ilçe Hayır dedi. 2007 referandumunda Hayır diyen Çankaya'ya bu defa 2010 Anayasa referandumunda Yenimahalle de eklendi. En yüksek Evet oyu yüzde 84.4 ile bu defa Çamlıdere ilçesinden çıktı. En yüksek Hayır oyu ise yüzde 71.3 ile Çankaya ilçesinden geldi.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları

7 Haziran seçimlerinde Ankara seçim sonuçlarına göre 3 milyon 703 bin 253 seçmenin bulunduğu ilde seçime katılım oranı oldukça yüksekti. Yüzde 88.2 katılım oranının gerçekleştiği seçimlerde Ankara seçim sonuçlarına göre 3 milyon 265 bin 996 seçmen oy kullandı. Bunlardan 3 milyon 204 bin 511 seçmenin oyu geçerli sayıldı. 10 bin 791 sandıktan birinci çıkan parti ise yüzde 41.21 oy oranıyla Ak Parti oldu. CHP'nin yüzde 29.44 oy oranına ulaştığı Ankara'da bugün Evet cephesinde yer alan MHP'nin oy oranı ise yüzde 18.02'ydi. Yani bugün Anayasa Referandumu için Evet cephesinde olan Ak Parti ve MHP'nin Ankara'da toplam oy oranı 17 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 59.23 iken, bugün Hayır cephesinde olan CHP ve HDP'nin Ankara'daki toplam oy oranı 17 Haziran'da yüzde 34.67'di.

1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları

7 Haziran'daki seçimlerin sonrasında Meclis'te tek partili bir iktidarın ortaya çıkamaması ve koalisyon görüşmelerinin sonuç vermemesi nedeniyle tekrarlanan seçimlerde Ankara seçim sonuçlarına göre 3 milyon 745 bin 706 seçmenin bulunduğu şehirde seçime katılım oranı yüzde 89.5 ile tavan yaptı. 3 milyon 353 bin 735 oy kullanan seçmenin 3 milyon 317 bin 841'inin oyu geçerli sayıldı. 10 bin 888 sandığın kurulduğu Ankara'dan bu defa Ak Parti yüzde 48.78 oy oranıyla lider çıktı. CHP'nin yüzde 30.81 oya ulaştığı Ankara'da MHP'nin oyları ise yüzde 14.20 oldu. Bugünkü Evet cephesinde yer alan MHP ve Ak Parti'nin toplam oy oranı 17 Haziran seçimlerinde yüzde 59.23 iken 1 Kasım 2015 seçimlerinde bu oran yüzde 62.98 oldu. Bugün Hayır cephesinde yer alan CHP ve HDP'nin toplam oy oranı ise 17 Haziran'da yüzde 34.67 iken 1 Kasım seçimlerinde yüzde 34.86 oldu.