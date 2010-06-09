Ankara'da Harvey Nichols açıldı

T24- Harvey Nichols, İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da... Bir süre önce Unitim'den İngiliz lüks devi Harvey Nichols'ın Türkiye operasyon haklarını ve İstanbul mağazasını devralan Demsa'nın patronları Demet Sabancı Çetindoğan-Cengiz Çetindoğan çifti; ikinci mağazayı Ankara'da açtı.





Kentpark Alışveriş Merkezi'ndeki Harvey Nichols mağazasının açılışına katılmak isteyen sosyetik isimler, özel kaldırılan uçakla İstanbul'dan Ankara'ya taşındı. Markanın meraklıları bir külotlu çorabın 105, bir tişörtün 9 bin 795 liraya satıldığı mağazadan bolca alışveriş yaptı. İlk gün cirosu ise açıklanmadı.





İstanbul'dan memnun oldukları için ikinci mağazayı açtıklarını belirten Cengiz Çetindoğan, "1 yılda satışları yüzde 20 artırdık. Ankara'da gerçek anlamda department store yoktu. O açığı dolduracağız" dedi. Çetindoğan, sergilenen koleksiyonların İstanbul'daki mağazayla aynı olduğunu dile getirdi. Üçüncü mağazayı Antalya'da açmak istediklerini, İstanbul Anadolu yakasında da yer baktıklarını anlatan Çetindoğan, "İstanbul'daki satışların yüzde 40'ının Ankara Harvey Nichols'ta yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu. Harvey Nichols CEO'su Joseph Wan ise "Avrupa'da lüks markalar zorluk yaşarken, Türkiye'deki lüks pazarı büyüyor" dedi.





Cüzdanına güvenen giyebilecek





Mağaza açılışında mini bir defile deyapıldı. Defilede mankenlerin tanıttıkları kıyafetlerin fiyatları dudak uçuklattı. Bu mankenin tanıttığı ceketin fiyatı 9 bin 125 lira olarak açıklandı.







En ucuz pantolon 2 bin 500 lira





Harvey Nichols mağazasında Ballmain marka bir ceket 9 bin 125 liraya ve yine markanın parçalanmış efektli tişörtü ise 9 bin 795 liraya satılırken; en ucuz pantolon olarak bir kot gösterildi. Açılışa katılanların yoğun ilgi gösterdiği bu pantolonun fiyatının 2 bin 500 lira olduğu belirtildi. Pantolondan kaç tane satıldığı ise açıklanmadı.