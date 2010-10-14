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Ekonomi

ANKARA'DA HALK EKMEĞE ZAM YOK ANKARA (A.A)

14 Ekim 2010 14:09

-ANKARA'DA HALK EKMEĞE ZAM YOK ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar, 300 gramı 40 kuruşa satılan halk ekmekte herhangi bir zam yapmayı düşünmediklerini söyledi. İlkbahar, Türkiye Fırıncılar Federasyonunca 300 gramlık ekmeğin fiyatının 75'ten 85 kuruşa yükseltilmesi kararına karşın 300 gramlık halk ekmeğin 40 kuruştan satılmaya devam edeceğini belirtti. Ankara'daki fırıncıların mayıs ayı sonuna kadar ekmeğe zam yapmama kararını da değerlendiren İlkbahar, bu kararı desteklerini kaydetti. İlkbahar, ''Ülke genelinde yapılan ekmek zammına rağmen bizim halk ekmeğe zam yapılmasıyla ilgili herhangi bir çalışmamız yok, zaten zam yapma gibi bir düşüncemiz de yok. Uzun süredir 40 kuruştan sattığımız halk ekmeğe bir süre daha zam yapılmayacak'' dedi.

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