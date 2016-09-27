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Ankara’da güvenlik zirvesi

Zirveye İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Mit Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı da katıldı

27 Eylül 2016 20:29

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik zirvesi toplantısı yapıldı. Saat 18.30'da başlaması planlanan güvenlik toplantısı 19.55'te başladı. Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ilgili bürokratlar da katıldı. Toplantı saat 22.25 civarı sona erdi. 

MGK toplantısı öncesi görüşme

Sürpriz zirveden sonra Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yarın toplanacak. Darbe kalkışması sonrasında ikinci defa toplanacak olan MGK’da, ‘FETÖ’, PKK ve IŞİD ile mücadele ve Fırat Kalkanı Harekâtı konularını görüşüleceği belirtilmişti.

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