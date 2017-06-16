T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da Gülmen ve Özakça için toplananlara polis müdahalesi

Polisin 10 kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor

16 Haziran 2017 22:54

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın işe geri dönme talebiyle başlattığı açlık grevinin 100. günü nedeniyle Yüksel Caddesi’nde toplananlara polis müdahale etti.  Kalabalığın İnsan Hakları Anıtı önüne gitmesine izin vermeyen polis, 10 kişiyi gözaltına aldı. 

İhraç edilen Gülmen ve Özakça Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde oturma eylemi başlatmış, işe geri dönme taleplerinin kabul edilmemesi üzerine açlık grevine başlamışlardı.

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Gülmen ve Özakça için yapılan eylemler nedeniyle Yüksel Caddesi günlerce kapalı kalmıştı. Gülmen ve Özakça’nın açlık grevi 100. gününe girerken, sağlık durumlarının giderek kötüleştiği yönünde bilgiler geliyor. 

Ataol Behramoğlu'ndan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça mesajı:

ETİKETLER

ankarayükselgözaltıpolisnuriye gülmensemih özakça

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24