"Ankara'da güçlü bir erken seçim lobisi var, hem Bahçeli hem Erdoğan umutlarını boşa çıkardı"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekileceği yolundaki iddiayla ilgili olarak "Hem Erdoğan hem Bahçeli, erken seçim lobisinin umutlarını boşa çıkardı" dedi.

Selvi, "Erken seçim lobisi ve Putin ziyareti" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeye de yer verdi:

"Ankara’da güçlü bir erken seçim lobisi var. Önceleri umutlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlamışlardı. Yerel seçimlerde AK Parti’nin oyunun düştüğünü belirterek, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin öne çekilmesi gerektiğini savunuyorlardı. Erdoğan bu senaryolara prim vermeyip, 'Seçimler zamanında yapılacak' diye kestirip atınca gözlerini Bahçeli’ye çevirmişlerdi. Bahçeli’nin Ecevit ve Yılmaz’la koalisyon ortağı olduğu sırada sürpriz bir şekilde 3 Kasım 2002 seçimlerine gidilmesi kararını hatırlatıp, 'Bahçeli, sonbaharda seçim kararı alabilir' diyorlardı. Erken seçim tezlerinden birini de İYİ Parti oluşturuyordu. Bahçeli’nin İYİ Parti’nin seçimlere katılmasını önleyecek bir tarihte erken seçim kararı alacağını savunuyorlardı. Hem Erdoğan hem Bahçeli, erken seçim lobisinin umutlarını boşa çıkardı."