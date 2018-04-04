T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Ankara'da güçlü bir erken seçim lobisi var, hem Bahçeli hem Erdoğan umutlarını boşa çıkardı"

"Önceleri umutlarını Erdoğan'a bağlamışlardı"

04 Nisan 2018 15:59

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekileceği yolundaki iddiayla ilgili olarak "Hem Erdoğan hem Bahçeli, erken seçim lobisinin umutlarını boşa çıkardı" dedi. 

Selvi, "Erken seçim lobisi ve Putin ziyareti" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeye de yer verdi:

"Ankara’da güçlü bir erken seçim lobisi var. Önceleri umutlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlamışlardı. Yerel seçimlerde AK Parti’nin oyunun düştüğünü belirterek, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin öne çekilmesi gerektiğini savunuyorlardı. Erdoğan bu senaryolara prim vermeyip, 'Seçimler zamanında yapılacak' diye kestirip atınca gözlerini Bahçeli’ye çevirmişlerdi. Bahçeli’nin Ecevit ve Yılmaz’la koalisyon ortağı olduğu sırada sürpriz bir şekilde 3 Kasım 2002 seçimlerine gidilmesi kararını hatırlatıp, 'Bahçeli, sonbaharda seçim kararı alabilir' diyorlardı. Erken seçim tezlerinden birini de İYİ Parti oluşturuyordu. Bahçeli’nin İYİ Parti’nin seçimlere katılmasını önleyecek bir tarihte erken seçim kararı alacağını savunuyorlardı. Hem Erdoğan hem Bahçeli, erken seçim lobisinin umutlarını boşa çıkardı."

 

ETİKETLER

Devlet BahçeliTayyip ErdoğanMHPAKPerken seçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24