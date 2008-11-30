Ankara'da gol yok

Turkcell Süper Lig'de 13. haftada Ankara'da oynanan Gençlerbirliği-İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan maçta gol sesi çıkmadı.Son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan iki ekibin 19 Mayıs Stadı'ndaki buluşmasında ev sahibi ekip daha etkili olmasına karşın, net pozisyonlardan yararlanamayınca karşılaşma başladığı gibi sona erdi.Başkent'in kırmızı-siyahlı ekibi bu sonuçla galibiyet özlemini 7. haftaya taşırken puanını 11 yaptı.Bu sezon dış sahada ikinci beraberliğini alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise haftayı 16 puanla kapattı.Stat: 19 MayısHakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu x, Serhan Malkoç x, Mehmet Metin xGençlerbirliği: Recep xxx, Hakan x, Addo xx, Traore xxx, Ergün x, Burhan x, Kerem xx, Mehmet Nas xxx, Troisi xx (Dk. 78 Bilal x), Djite x (Dk. 70 Kemal x), Kahe xİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç xxx, Robert xx, Cesario xx, Mahmut xx, Ekrem x, Kerim x, Efe xx (Dk. 59 Okan x), Tjikuzu xx, Erman x (Dk. 46 İbrahim Akın x), Serhat xx, Alper x (Dk. 86 Zeki ?)Sarı kartlar: Dk. 12 Efe, Dk. 76 Okan, Dk. 85 Cesario (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 84 Burhan (Gençlerbirliği)Turkcell Süper Lig'de, Gençlerbirliği ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.8. dakikada Kahe'nin ara pasıyla ceza alanı içinde buluşan Burhan topa vurmakta gecikince, rakip defans oyuncuları araya girerek tehlikeyi önledi.14. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kahe, topu önüne aldıktan sonra çok sert vurdu, ancak kaleci Hasagiç meşin yuvarlağı bloke etmeyibaşardı.17. dakikada Addo'nun hatalı geri pasında topla buluşan Kerim, kaleci Recep'i geçemeyince takımını mutlak bir golden etti.31. dakikada Mehmet Nas kendi çabasıyla getirdiği topu ceza alanı içindeki Troisi'ye aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Hasagiç meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.32. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Kerem, arka direkteki Djite'ye gönderdi, ancak bu futbolcu çok yakın mesafeden topu auta attı.34. dakikada Mehmet Nas'ın defansın arkasına attığı topla hareketlenen Djite, önündeki rakibini geçtikten sonra ceza alanı içinden şutunu attı, ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.40. dakikada Robert'in kullandığı taç atışında ceza alanı içinde kafalardan seken topa son dokunan Alper, meşin yuvarlağı üstten dışarıgönderdi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.46. dakikada Troisi'nin mükemmel pasıyla hareketlenen Kahe, ceza alanı içine girer girmez vuruşunu yaptı, ancak kaleci Hasagiç üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.70. dakikada Burhan'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza alanına gönderdiği topa Kemal kafayı vurdu. Filelere gitmekte olan topu kaleci Hasagiç son anda kornere çeldi.79. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Kerem'in çok sert şutunda, kaleci Hasagiç parmaklarıyla topu kornere çelmeyi başardı.89. dakikada Bilal'in soldan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Kemal'in kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.