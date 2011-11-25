Ankara'da gol sesi çıkmadı!

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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği, sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk etti.Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oyanan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetti. Özkahya'nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Selçuk Kaya yaptı.Konuk ekip Fenerbahçe karşılaşmaya Volkan, Ziegler, Emre, Yobo, Alex, Bienvenu, Özer, Bilica, Selçuk, Gökhan ve Caner 11'i ile başlarken Gençlerbirliği ise Ramazan, Mehmet Sedef, Kulusuc, Aykut, Cem Can, Özgür, Azofeifa, Erdal, Soner, Hurşut, Tum 11'i ile sahadaki yerini aldı.Zorlu karşılaşma Fenerbahçeli oyuncuların vuruşu ile başladı. Karşılaşmaya her 2 takım da kontrollü başladı. Gençlerbirliği ilk 20 dakikaya kadar ceza alanı önünden aldığı topları hızlı ataklarla kullanmaya çalışırken, konuk ekip Fenerbahçe ise Alex'i rakip alanda topla buluşturarak, sonuca gitmeyi denedi.İlk yarıda kırmızı-siyahlılar ani ataklarla Fenerbahçe kalesinde tehlikeler yaratırken, konuk ekibin gole en çok yaklaştığı tek pozisyon ise Emre'nin direkten dönen topu oldu. Emre Belözoğlu ceza sahası dışından çok etkili bir vuruş yaptı. Top süzülerek gitti, Ramazan sadece seyretti ama o top sol direkten geri döndü.