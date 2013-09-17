Ankara’da Gezi Parkı olaylarına dava yağmuru

Başkentteki Gezi eylemlerine ilişkin soruşturma yürüten basın savcılığı, toplam 137 kişinin şüpheli olduğu 6 ayrı dava açtı. Diğer tüm şüphelileri tek dosyada birleştiren savcılık, toplu dava açmaya hazırlanıyor.

Gezi eylemlerinde polis kurşunuyla ölen Ethem Sarısülük için 16 Haziran’da Kızılay’da yapılmak istenen anmaya katılan 35 kişi hakkında daha önce dava açan Ankara Basın Savcılığı, bunun ardından peş peşe davalar açtı.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ’ın haberine göre, savcılık, başkentte Kızılay, Kennedy Caddesi, Dikmen ve Tuzluçayır gibi noktalarda yapılan eylemlere katılan toplam 137 kişi hakkında 6 ayrı iddianame hazırladı. Bu iddianameler, çeşitli mahkemelere gönderildi. İddianamelerde, eylemcilerin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet”, “Görevi yaptırmamak için direnme”, “Kamu malına zarar verme” gibi suçlardan cezalandırılması istendi. Bu kapsamda Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde biri 126, diğerleri 1’er kişilik olmak üzere üç dava açıldı. Ayrıca 2. Asliye Ceza’da 2; 14. ve 6. Asliye Ceza Mahkemeleri’nde 3’er kişilik iddianameler de kabul edildi.

500 kişi hakkında dava açılacak

Öte yandan üç basın savcısında ayrı ayrı Gezi soruşturmaları vardı. Bu soruşturma dosyalarının tek savcıda birleştirildiği öğrenildi. Bunlar arasında 1 Haziran günü Kızılay’da yapılan eylemde gözaltına alınanlarla ilgili 500 kişilik dosya da yer aldı. Savcılığın, önümüzdeki günlerde bu 500 kişi hakkında dava açacağı öğrenildi.