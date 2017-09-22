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Ankara'da gecekondu yangını

Gökhan CEYLAN/ANKARA,(DHA)- Ankara'nın Altındağ İlçesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın bitişiğindeki 4 eve sıçradı

22 Eylül 2017 21:08

Gökhan CEYLAN/ANKARA,(DHA)- Ankara\'nın Altındağ İlçesi\'nde bir gecekonduda çıkan yangın bitişiğindeki 4 eve sıçradı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında zarar gören 5 ev kullanılamaz hale geldi.
 
Yangın, Hacı Bayram Veli Mahallesi Tepe Sokak\'ta meydana geldi. Burada bulunan iki katlı gecekondunun bahçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler daha sonra gecekonduya ve bitişiğindeki dört eve sıçradı. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, alevlerin yükseldiği beş eve müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evler ise kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Polis yangınla iligili inceleme başlattı.


(FOTOĞRAF) 
 

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