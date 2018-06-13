Ankara'da gece bekçileri göreve başladı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da eğitimlerini başarıyla tamamlayan bin bekçi bu gece göreve başladı.

Ankara\'da toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 5 haftalık eğitimden geçen çarşı ve mahalle bekçileri bu gece devriyeye çıkarak düdük çalmaya başladı. Kentteki çeşitli karakollarda toplanan bin bekçi, düzenlenen tören sonrası sorumluluk bölgelerine dağılarak düdük sesleri eşliğinde kontollerine başladı. Kentin farklı noktalarında sabahın ilk saatlerine kadar görev yapacak bekçilere ilk gün devriyesinde polisler de eşlik etti. Cadde ve sokaklarda devriye gezen bekçiler, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Başkentin Altındağ ilçesinde 90, Çankaya\'ya da 225, Etimesgut\'ta 90, Keçiören\'de 170, Mamak\'ta 150, Pursaklar\'da 25, Yenimahalle\'de 120, Gölbaşı\'nda 20 ve Sincan\'da 110 bekçinin görev yapacağı öğrenildi.

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