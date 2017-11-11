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Ankara'da gazilere saldıranlar TCK 301'den yargılanacak

'Yol verme' tartışmasında gazilere saldıran kişiler Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan yargılanacak

11 Kasım 2017 21:15

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara'da trafikte çıkan ’yol verme’ tartışması sonucunda gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş’a saldıran 3 şüpheli için TCK 301'e 4 kapsamında, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdi.

TCK’nın “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” başlıklı 301. maddesi, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır” hükmünü içeriyor.

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