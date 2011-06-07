T24 LogoT24 Logo
Spor

ANKARA'DA GANYAN 335.047,65 TL VERDİ İSTANBUL (A.A)

07 Haziran 2011 23:57

-ANKARA'DA GANYAN 335.047,65 TL VERDİ İSTANBUL (A.A) - 07.06.2011 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 335 bin 47 lira 65 kuruş ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 9, 1, 12, 5, 9, 9 şeklinde sonuçlandı. 1, 12, 5, 9, 9 şeklinde oluşan beşli ganyan 16.080,07 lira, 12, 5, 9, 9 biçiminde tamamlanan dörtlü ganyan 675,94 lira, 5, 9, 9 şeklindeki üçlü ganyan 21,85 lira ikramiye kazandırdı. Sürpriz sonuçların alındığı yarışta altılı ganyanı, 4 talihli yarışseverin tutturduğu açıklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24