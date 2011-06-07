-ANKARA'DA GANYAN 335.047,65 TL VERDİ İSTANBUL (A.A) - 07.06.2011 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 335 bin 47 lira 65 kuruş ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 9, 1, 12, 5, 9, 9 şeklinde sonuçlandı. 1, 12, 5, 9, 9 şeklinde oluşan beşli ganyan 16.080,07 lira, 12, 5, 9, 9 biçiminde tamamlanan dörtlü ganyan 675,94 lira, 5, 9, 9 şeklindeki üçlü ganyan 21,85 lira ikramiye kazandırdı. Sürpriz sonuçların alındığı yarışta altılı ganyanı, 4 talihli yarışseverin tutturduğu açıklandı.