Ankara'da 'fışkiyeli' evlenme teklifi

Gençlik Parkı'ndaki havuzun ışıklandırılan fıskiyeleri ilginç bir evlilik teklifinin aracı oldu. Gazeteci Berat Erkök, kız arkadaşına evlenme teklifini, havuzun fıskiyelerine görüntü ve ışık gösterisiyle yazdırarak yaptı.

Gençlik Parkı havuzunun fıskiyelerinden yükselen suların üzerine, görüntü ve ışık gösterisiyle "Benimle evlenir misin?" yazdıran 23 yaşındaki Berat Erkök, kız arkadaşına sürpriz yaptı. Hollanda'da yaşayan ve psikolog danışman olan Tuğce Irmak, Erkök'ün fıskiyeler altındaki evlenme teklifine "evet" dedi.

Sürpriz teklifin ardından duygularını ifade etmekte zorlanan Tuğçe Irmak, "Çok mutluyum, çok şaşırdım. Herkes inşallah bu duyguyu hisseder. Hiç beklemiyordum" dedi.

Çifte heyecan yaşadığını, kız arkadaşının neler hissedeceğini merak ettiğini ifade eden Erkök de "Günlerdir bugün için hazırlanıyordum. Hayatımdaki en özel insana özel bir şekilde evlenme teklifi etmiş oldum, umarım mutlu edebilmişimdir. Burayı ayarlamak için dün ondan ayrı kalmıştım. Küslük yaşadık yanında olmadığım için, yalanlar söylemek durumunda kaldım, o yalanlar bu sürpriz içindi" diye konuştu.

Irmak'ın annesi Nilüfer Irmak ise çok heyecanlı olduklarını ve şaşırdıklarını söyleyerek çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Organizasyondan haberleri olmadığını belirten Erkök'ün annesi Hatice Erkök de mutluluklarının daim olmasını istedi.

Çift, düğün için henüz erken olduğunu kaydetti.