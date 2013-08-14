T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da 'fışkiyeli' evlenme teklifi

Gazeteci Berat Erkök, kız arkadaşına evlenme teklifini, Gençlik Parkı'ndaki havuzun ışıklı fıskiyelerine yazdırdı

14 Ağustos 2013 05:05

 

Gençlik Parkı'ndaki havuzun ışıklandırılan fıskiyeleri ilginç bir evlilik teklifinin aracı oldu. Gazeteci Berat Erkök, kız arkadaşına evlenme teklifini, havuzun fıskiyelerine görüntü ve ışık gösterisiyle yazdırarak yaptı.
Gençlik Parkı havuzunun fıskiyelerinden yükselen suların üzerine, görüntü ve ışık gösterisiyle "Benimle evlenir misin?" yazdıran 23 yaşındaki Berat Erkök, kız arkadaşına sürpriz yaptı. Hollanda'da yaşayan ve psikolog danışman olan Tuğce Irmak, Erkök'ün fıskiyeler altındaki evlenme teklifine "evet" dedi.
Sürpriz teklifin ardından duygularını ifade etmekte zorlanan Tuğçe Irmak, "Çok mutluyum, çok şaşırdım. Herkes inşallah bu duyguyu hisseder. Hiç beklemiyordum" dedi.
Çifte heyecan yaşadığını, kız arkadaşının neler hissedeceğini merak ettiğini ifade eden Erkök de "Günlerdir bugün için hazırlanıyordum. Hayatımdaki en özel insana özel bir şekilde evlenme teklifi etmiş oldum, umarım mutlu edebilmişimdir. Burayı ayarlamak için dün ondan ayrı kalmıştım. Küslük yaşadık yanında olmadığım için, yalanlar söylemek durumunda kaldım, o yalanlar bu sürpriz içindi" diye konuştu.
Irmak'ın annesi Nilüfer Irmak ise çok heyecanlı olduklarını ve şaşırdıklarını söyleyerek çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Organizasyondan haberleri olmadığını belirten Erkök'ün annesi Hatice Erkök de mutluluklarının daim olmasını istedi.
Çift, düğün için henüz erken olduğunu kaydetti.

ETİKETLER

fışkiyeevlenmeankara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24