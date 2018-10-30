Ankara'da FETÖ operasyonu: 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK\'daki \'kripto\' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen \'Ankesörlü telefon soruşturması\' kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda 21\'i aktif görevde 40, 2011 yılı polislikten komiserliğe geçiş sınavında soruları daha önceden elde ettikleri belirlenen 29 ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TSK içindeki kripto FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 binbaşı, 26 yüzbaşı, 9 üsteğmen ve bir mahrem imam olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara dahil 20 ilde başlatılan operasyonlarda şüphelilerden büyük bir kısmı gözaltına alınırken, bunlardan 21\'inin aktif görevde olduğu tespit edildi.

SINAV SORUŞTURMASINDA 29 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY üyelerinin sınavlarda yaptıkları usulsüzlüklere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ise, 2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında, örgüt üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt üyelerine vermesiyle komiser yardımcısı olan 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara dahil 7 ilde operasyon başlatıldı. FETÖ/PDY\'nin sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında da, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı oldukları tespit edilen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 13\'ünün daha önce çalıştıkları kurumdan ihraç edildikleri, 2\'sinin emekli olduğu, 3\'ünün ise halen görevde oldukları tespit edildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden yakalananların Ankara Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemlerinin sürdüğü, firari durumdakilerin yakalanmasının için operasyonların devam ettiği belirtildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)