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Ankara'da FETÖ operasyonu: 8 asker gözaltında (2) - Yeniden

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ile ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 1 binbaşı v

03 Eylül 2018 20:51

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'mahrem imamlar\' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ile ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nda görevli 1 binbaşı ve 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden aktif görevde olan 8\'i gözaltına alındı. 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nda görevli 13 askerin, kontörlü ve ankesörlü telefonlarla büfe telefonlarından örgütün \'mahrem imamları\' ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ ile irtibatı tespit edilen 1 binbaşı ve 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
​Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 8 ilde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında, şüphelilerden aktif görevde olan 8\'i gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. 

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