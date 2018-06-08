Ankara'da 'FETÖ' operasyonu; 7'si binbaşı, 10'u yüzbaşı olan 23 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki 'FETÖ' yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda 7'si binbaşı, 10'u yüzbaşı olmak üzere 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerdeki kripto yapılanmasını açığa çıkarmak amacıyla başlattığı Ankesör soruşturmasında bugün yeniden düğmeye bastı. Savcılık, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahısların, FETÖ' nün Mahrem İmamları ile kontörlü telefonlar, ankesörlü telefonlar, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiklerini tespit etti.

23 subaya gözaltı

Bu kapsamda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 3 yüzbaşı ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 7 binbaşı, 10 yüzbaşı olmak üzere toplam 23 asker şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon 8 ilde sürüyor

Ankara dahil 8 ili kapsayan operasyon devam ediyor.