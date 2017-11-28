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Ankara'da FETÖ operasyonu; 75 kişi için yakalama kararı

Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi

28 Kasım 2017 14:05

Ankara'da yeni bir FETÖ operasyonu başlatıldı. 2009 polis koleji sınavında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla, 75 eski öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından , 2009 yılında yapılan Polis Koleji sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine 75 şüpheli öğrenci hakkında bugün gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin  devam ettiği öğrenildi. 

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