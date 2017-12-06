Ankara'da 'FETÖ' operasyonu; 47 gözaltı

Ankara polisi, 'FETÖ'nün gaybubet evi olarak adlandırılan 65 adrese düzenlediği operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 87 şüpheliden 47'sini gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Fetullah Gülen’in yeğeni Salman Gülen'in de olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 65 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun, halen örgüt adına faaliyette bulunan şahıslar ile haklarında yakalama kararı bulunanların kaldığı gaybubet evlerine yönelik olduğu bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Fetullah Gülen'in yeğeni Salman Gülen'in de olduğu belirtildi.