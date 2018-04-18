Ankara'da 'FETÖ' operasyonu: 16 albay, 9 yarbay hakkında gözaltı kararı

Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 25 subay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün 'Mahrem imamlar' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem de yapılan havacı 16 albay, 9 yarbay olmak üzere toplam 25 kişi hakkında tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara ve 6 ilde devam etmektedir" denildi.

Deniz Kuvvetleri'nin "mahrem imamlarına" operasyon

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlerden sorumlu "mahrem imam" oldukları belirlenen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlerden sorumlu "mahrem imam" oldukları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerden 9'u gözaltına alınırken diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların örgütte "mahrem imam" konumunda bulundukları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki askerlerden sorumlu oldukları öğrenildi.