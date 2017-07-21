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Ankara'da 'FETÖ' operasyonu; 159 gözaltı kararı

13 ildeki 105 eski emniyet mensubu hakkında da gözaltı kararı alındı

21 Temmuz 2017 14:40

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, 153'ü kapatılan medya kuruluşları, emniyet ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının eski personeli olan, 6'sı ise bakanlıkta halen görev yapan toplam 159 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen ve 6'sı halen görevde olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 20 kişi ile daha önce kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan medya kuruluşlarında görev yapan 34 kişi hakkında, FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın yürüttüğü bir başka soruşturma kapsamında da yine ByLock kullanan 13 ildeki 105 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin polis, başpolis, komiser yardımcısı, başkomiser, komiser, emniyet müdürü ve emniyet amiri oldukları ve tamamının kamudan ihraç edildiği belirtildi.

 

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