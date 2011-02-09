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ANKARA'DA ESRARENGİZ HIRSIZLIK ANKARA (A.A)

09 Şubat 2011 19:36

-ANKARA'DA ESRARENGİZ HIRSIZLIK ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - ATM cihacına para dağıtan bir banka aracına giren hırsızlar 50 bin lira çaldı. Özel bir bankaya ait araç Çankaya'da ATM cihazlarına para dağıtırken Söğütözü'nde soyuldu. Görevliler, ATM cihazına para yerleştirmek için inince kimliği belirsiz kişiler zırhlı arabadan torba ile paraları alarak kaçtılar. Olayın polise bildirilmesi üzerine araçta parmak izi araştırması yapıldı. Araçtan yaklaşık 50 bin lira çalındığı bildirildi. Geçen hafta meydana gelen olayla ilgili Asayış Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. ATM cihazına giderken aracın kilitlenmediğini belirleyen polis, banka görevlilerinin ifadesini aldı. Polis, hırsızlık olayıyla ilgili çevrede bulunan kameraları da incelemeye aldı.  Emniyet yetkilileri, olayın çok yönlü araştırıldığını kaydettiler.

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