-Ankara'da esrar ve kaçak sigara operasyonu ANKARA (A.A) - 22.10.2011 - Ankara'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 kilo 30 gram esrar ile 6 bin 350 paket sigara ele geçirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu batı illerine uyuşturucu madde ve kaçak sigara sevkıyatı yapılacağını tespit etti. Bunun üzerine Mamak ve Gölbaşı'ndaki jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Samsun-Ankara karayolu ile Ankara-Konya karayolunda durdurulan 3 ayrı yolcu otobüsünde, narkotik köpeği ''Ateş''in yardımıyla arama yapıldı. Aramalarda 6 kilo 30 gram esrar maddesinin yanı sıra toplam 6 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.B, M.E, R.E. ve H.K'nın gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.