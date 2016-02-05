Ankara'da eski sevgili dehşeti; 3 ölü

Ankara'da ayrıldığı kız arkadaşının başka biriyle evleneceğini öğrenen kişi dehşet saçtı. Ayrıldığı kız arkadaşının ailesinin evine gelen kişi, eski kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti. Olay sırasında evde bulunan kızın annesi de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ankara Elvankent'te yaşayan 20 yaşındaki Nesrin A.'nın erkek arkadaşı Serkan G. ile birlikteliğine Nesrin A.'nın ailesi karşı çıktı. Bir süre sonra Nesrin A. ile Serkan G. ayrıldı.



Serkan G. ayrıldığı kız arkadaşı Nesrin A.'nın başka biri ile evleneceğini duyunca Nesrin A.'nın yaşadığı eve geldi. Serkan G. ayrıldığı kız arkadaşının ailesi ile konuşmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından Serkan G., Nesrin A'yı vurduktan sonra intihar etti.

Serkan G. ve Nesrin A. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan Nesrin A.'nın annesi Nurhayat A. ise kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan anne Nurhayat A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayın yaşandığı evde polisin yaptığı incelemenin ardından Serkan G. ve Nesrin A'nın cenazeleri alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.