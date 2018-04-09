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Ankara'da EMEP ve FKF yöneticilerine gözaltı

EMEP Ankara İl Yöneticisi ve Yenimahalle İlçe Yöneticisi sabah saatlerinde evleri basılarak gözaltına alındı

09 Nisan 2018 12:53

Emek Partisi (EMEP) ve Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) yöneticilerinin evleri polis tarafından basıldı. Polis baskınında 2 EMEP yöneticisi ile 5 FKF yöneticisi gözaltına alındı.

Ankara'da bu sabah saatlerinde EMEP Ankara İl Yöneticisi Rüstem Kahraman ve Yenimahalle İlçe Yöneticisi Özlem Boyraz Özel evleri basılarak gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin sosyal medya hesaplarından “terör örgütü propagandası” yapmak iddiası olduğu öğrenildi.

Ankara’da FKF üyesi 5 kişi sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek sabah saatlerinde evlerine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FKF MYK üyesi Deniz Aydın da bulunuyor.

 

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